На блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Интернет-знаменитость недавно попала в скандал из-за неуплаты налогов. Что на этот раз?

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к фирме «Би фит», которая принадлежит популярному блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Сумма претензии от российского фулфилмент-оператора «Темполайн логистика» составляет 22 миллиона рублей.

По сообщениям СМИ, «Би фит» заказывала на фабрике производство косметических средств. Затем за готовой продукцией приезжали грузовики «Темполайн логистики», отвозили на собственные склады, а уже затем доставляли на продажу на маркетплейсы или напрямую клиентам.

Реализуя товар по такой схеме, блогер только за последние два года (с 2021 по 2022) заработала почти шесть миллиардов рублей. Однако, судя по всему, в какой-то момент она не исполнила обязательства перед «Темполайн логистикой».

Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Лерчек

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Валерии Чекалиной будут ходить в частную «Павловскую гимназию». Год обучения в ней стоит около двух миллионов рублей.