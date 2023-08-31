Бодались за победу: «конкурс красоты» среди коров завершился в Ленобласти
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Лучших коров выбрали на выставке в Ленобласти
Фото, видео: 5-tv.ru
Не обошлось и без традиционного дефиле.
Участницам «конкурса красоты» пришлось чуть ли не бодаться за победу. Так в Ленобласти выбирали лучших коров.
Смотрели не только на внешние данные — особенно в жюри интересовались талантами. Например, конкурсантки должны отличаться хорошими удоями и высокой жирностью молока.
Не обошлось и без традиционного дефиле. Корону между собой разделили Дубровка и Сагитта — они поедут в столицу и будут представлять Ленобласть на всероссийском конкурсе красоты.
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