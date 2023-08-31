На экраны выходит новый детский фильм о Чижике-Пыжике: о чем история

Фото, видео: Кадр из к/ф «Чижик-Пыжик возвращается», реж. Элина Суни, 2023 г.; 5-tv.ru

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Сюжет вдохновит зрителей на приключения! Порадует и актерский состав.

На большие экраны выходит новый фильм, героем которого стал Петербург. Киноновинку представляет студия имени Горького. Обещают увлекательный детектив в декорациях города на Неве. Сюжет разворачивается вокруг таинственного исчезновения памятника Чижику-Пыжику. Главные роли, кстати, исполнили дети. Компанию им составили известные взрослые — Светлана Немоляева, Сергей Мигицко и другие. На премьере побывал корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Одна из старейших киностудий в стране имени Горького после обновления выпустила в прокат свой первый значительный детский фильм. Действие разворачивается в городе на Неве. А главными героями стали дети, которые прибыли туда на экскурсию из Екатеринбурга. Вот такая, если угодно, всероссийская история, в которой главные роли исполнили Александра Бабаскина и Михаил Мяло.

«Моя героиня — дерзкая энергичная блогерша, которая готова полезно в любую канаву», — рассказывает Бабаскина.

Собственно, сюжет выстраивается вокруг маленькой скульптуры Чижика-Пыжика, которая, согласно народной мифологии, исполняет желания, если бросить в нее монетку. Одноклассники Дана и Лева очень хотели загадать что-нибудь эдакое, но не успели — прямо на глазах Чижика-Пыжика украли.

«Она дает себе вызов и идет расследовать Чижика-Пыжика. А когда Мяло, то есть Лева, отказывается, она готова идти без него, готова сама достать информацию», — рассказывает актриса.

«Я знал то, что это самый маленький памятник в мире. Но больше я о нем в принципе не слышал. И вообще я не знал, что у него есть какая-то легенда», — отмечает Мяло.

И Александра Бабаскина, и Михаил Мяло на съемках также попытали счастье, бросив монетку. Как для актеров, так и для производителей снимать кино в Санкт-Петербурге во время белых ночей было сплошным удовольствием. Настроение передалось и самой картине: «Чижик-пыжик возвращается» — это легкая приключенческая комедия, где скульптуру герои попытаются вернуть.

«Тут есть приключенческая составляющая, что добавляет занимательности, тут есть культурная составляющая, а именно городская мифология. Все то, что может вызвать интерес у юного зрителя. А то, что это будет показано на большом экране, значительное кинопрокатное достижение», — рассказывает кинокритик Николай Никулин.

На экране появляются Инга Оболдина, Светлана Немоляева, но главные звезды здесь — дети. Снялось в картине 28 юных актеров.

«Детских актеров и артистов очень-очень мало. Мы знаем, что там есть единицы, которые играют все роли во всех детских фильмов. Поэтому был долгий и мучительный кастинг», — рассказывает генпродюсер Лика Бланк.

Детективные приключения в настоящем детском кино. Киностудия имени Горького известна своими большими традициями. И этот фильм — новая страница в ее истории.