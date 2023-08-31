Прямой наводкой: как работают расчеты самоходок «Нона» под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника.

Под Артемовском российские десантники отразили атаку противника. После получения координат цели экипажи самоходных орудий и дальнобойных гаубиц отработали по целям. Это позволило пехоте закрепиться на нужной высоте. Все подробности — у корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный.