Грядет Укрополия: возникновение новой страны предрекли на месте Польши

Myśl Polska: на месте Польши может возникнуть страна «Укрополия»

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Wlodarczyk

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И таким государством будут управлять с помощью террора и ущемления гражданских прав.

Вместо современной Польши в будущем может появиться государство под названием «Укрополия». Таким мнением поделился обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.

Журналист добавил, что руководители страны будут использовать те же методы, к которым сейчас прибегает президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о терроре, запрете оппозиции и ограничении гражданских прав.

«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского», — отметил Ренкас.

Аналитик подчеркнул, что в Европе Польшу не считают демократическим государством. В отношении страны используют термин «иллиберализм», который подразумевает гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства. Ренкас добавил, что «украинизация» окончательно размоет политическую систему и правовое поле.

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