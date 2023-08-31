Работа в ночные смены: чем это опасно и как сохранить здоровье

Врач Демьяновская: работа по ночам может привести к апатии и различным болезням

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Из-за смены распорядка дня организм начинает давать сбой, в том числе нарушается выработка картизола и мелатонина. Чем это грозит?

Человек, работающий по ночам, рискует заработать проблемы со здоровьем — эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже бесплодие. Об этом изданию Газета.ru рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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Все дело в нарушении выработки картизола и мелатонина. Первый отвечает за обмен веществ, выработку и расход энергии. Второй — за сон. И в нормальных количествах он вырабатывается в полной темноте, то есть ночью. Этот гормон очень важен для организма, он помогает нам засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами. Конечно, в светлое время суток он тоже может вырабатываться, но плохо.

«По этой причине ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий. После пробуждения вечером человек чувствует себя больше разбитым, чем отдохнувшим», — объяснила невролог.

Как сохранить здоровье, работая в ночные смены?

«После смены ложиться спать лучше в тишине и, что не менее важно, в темноте. Нельзя исключать физическую активность и правильное питание, стоит употреблять больше овощей и фруктов. В них содержатся витамины и микроэлементы, которые поддерживают организм и помогают бороться с последствиями недосыпания», — рассказала Демьяновская.

Если же человек, работающий по ночам, столкнулся с рядом проблем со здоровьем — набрал лишний вес, появилось высокое давление, бессонница — то лучше подумать над сменой графика. Вернуться к работе в дневное время. В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

«В первом случае недосыпание может усугубить ситуацию, а во втором — навредить будущему ребенку», — резюмировала специалист.

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