Лидеры в мире: как в России развивается электроэнергетика

Фото, видео: Александр Астафьев / ТАСС; 5-tv.ru

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В Подмосковье запустили подстанцию сверхвысокого класса напряжения, а в Якутии стартовали работы по строительству Новоленской ТЭС.

В России произошел энергетический скачок в будущее. Сразу в двух регионах — Подмосковье и Якутии — взяли курс на повышение мощности местных электросетей.

Столице уже не грозят никакие перегрузки, а вот жителям Дальнего Востока придется чуть-чуть подождать. Однако это стоит того — убедился корреспондент «Известий» Максим Прихода. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленском районе Якутии состоялась торжественная церемония начала строительства Новоленской теплоэлектростанции.