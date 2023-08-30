МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России

Фото: REUTERS / Remo Casilli

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Почему речь понтифика вызвала волну недовольства среди европейских лидеров?

МИД Литвы вызвал представителя Ватикана для разговора после высказываний Папы Римского Франциска о великом наследии России. Такой новостью поделилось издание Politico со ссылкой на представителя литовского ведомства.

По данным издания, беседа состоится после возвращения архиепископа Петара Раича из отпуска в начале сентября. Причиной вызова стало видеообращение к Всероссийскому собранию католической молодежи в Санкт-Петербурге. В нем Папа Римский упомянул Петра I и Екатерину II, двух правителей, сыгравших ключевую роль в развитии России.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко осудил речь «за восхваление империалистического прошлого России». Однако в Ватикане решительно опровергли это обвинение, заявив, что Папа Франциск «намеревался побудить молодежь сохранять и продвигать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский предложил патриарху Кириллу провести встречу 31 августа или 4 сентября. Беседа может состояться в одном из московских аэропортов, когда самолет Франциска будет стоять на дозаправке.