Губернатор Брянской области сообщил о пресечении попытки атаки украинских БПЛА
Виктория Алакоз 21 0
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки киевского режима совершить атаку с помощью двух беспилотников самолетного типа.
Летательные аппараты были уничтожены над Трубчевским районом средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма.