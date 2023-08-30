Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка: «Наша любовь множится»
Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
У актрисы уже трое сыновей. Какого пола следующий ребенок?
Актриса Мария Кожевникова, которая прославилась ролью Аллы в сериале «Универ», ждет четвертого ребенка. Женщина опубликовала в своем личном блоге фотографию с прилично округлившимся животом. Так она раскрыла свою беременность перед подписчиками.
«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится», — написала актриса.
У нее уже есть три ребенка от предпринимателя Евгения Васильева. Все дети звезды «Универа» — мальчики. Подписчики уже начали гадать, какого же пола будет следующий ребенок актрисы.
«Дай господь девочку. Поздравляю»;
«Говорят, у Марий все дети чаще однополые»;
«Будет девочка», — написали подписчики Кожевниковой.
Но и не обошлось без обычных поздравлений, которые никак не намекают на пол ребенка.
«Машенька, счастья, здоровья! Вы рождены быть прекрасной многодетной мамой», — написала одна из подписчиц актрисы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Кожевникова опровергла слухи о расставании с мужем.