Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка: «Наша любовь множится»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У актрисы уже трое сыновей. Какого пола следующий ребенок?

Актриса Мария Кожевникова, которая прославилась ролью Аллы в сериале «Универ», ждет четвертого ребенка. Женщина опубликовала в своем личном блоге фотографию с прилично округлившимся животом. Так она раскрыла свою беременность перед подписчиками.

«Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится», — написала актриса.

У нее уже есть три ребенка от предпринимателя Евгения Васильева. Все дети звезды «Универа» — мальчики. Подписчики уже начали гадать, какого же пола будет следующий ребенок актрисы.

«Дай господь девочку. Поздравляю»;

«Говорят, у Марий все дети чаще однополые»;

«Будет девочка», — написали подписчики Кожевниковой.

Но и не обошлось без обычных поздравлений, которые никак не намекают на пол ребенка.

«Машенька, счастья, здоровья! Вы рождены быть прекрасной многодетной мамой», — написала одна из подписчиц актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Кожевникова опровергла слухи о расставании с мужем.