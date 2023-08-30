Айза попала в ДТП на Бали: «Я наехала на человека»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / aizalovesam; 5-tv.ru

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Бывшая жена Гуфа призналась, что сильно испугалась. Что же произошло?

Бывшая жена рэпера Гуфа — Айза — вновь попала в неприятную историю. На этот раз она чуть не убила человека. Женщина, находясь за рулем, сдавала назад и не заметила мотоциклиста. В итоге ее машина наехала на бедного парня. Айза впала в ужас, когда услышала хруст под своими колесами. Об этом рассказала сама певица в своем личном блоге.

Сейчас телеведущая находится на Бали. Она очень боялась, что покалечила местного жителя. Но потом Айза услышала, как ее начали материть на русском и она немного успокоилась. Женщина вышла из машины и попросила прощения, а мужчина, увидев, что оскорблял даму, попросил извинений в ответ.

В итоге все закончилось хорошо, у пострадавшего не оказалось серьезных травм. А спустя какое-то время и бывшая Гуфа вышла из шока. Когда ее отпустило, она даже оценила внешность мужчины.

«Парень оказался супер-симпатичным и очень добрым», — рассказала блогер.

Теперь они даже переписываются. Но Айзе до сих пор стыдно за свой поступок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина вышла на новый этап отношений с Гуфом.

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