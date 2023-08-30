Угрожавший взорвать гранату мужчина покончил с собой в СИЗО в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Его тело нашли в камере следственного изолятора.

В начале августа 39-летний мужчина угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Башкирии. Против него было возбуждено уголовное дело. А самого подозреваемого поместили в следственный изолятор. Знакомый с ситуацией источник сообщил сайту 5-tv.ru, что правонарушитель свел счеты с жизнью в СИЗО.

«Тело умершего обнаружили в камере», — рассказал источник.

В начале месяца под Уфой, прежде чем сдаться полиции, мужчина с гранатой требовал, чтобы к нему привезли лично губернатора Башкирии Радия Хабирова. После разговора с главой региона нарушитель сдался правоохранителям. При этом он не выдвинул никаких требований.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция перекрыла шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой. Он угрожал взорвать ее прямо на проезжей части. Известно, что ситуация произошла недалеко от заправки. Поэтому она была в разы опасней.