Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Российские силы уничтожит истребители с помощью средств ПВО.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер рассказал, что F-16, которые передадут Украине, не переживут встречи с российскими системами ПВО. Эксперт заявил об этом в интервью на YouTube-канале Gegenpol.

«Отправка этих самолетов будет политическим шагом с нулевым военным эффектом. Они не окажут никакого влияния на баланс сил на поле боя. Высока вероятность того, что конфликт закончится до того, как их передадут Украине, и они не вступят в бой. Но если это все же произойдет, пилоты F-16 погибнут», — заявил экс-разведчик.

Риттер подчеркнул, что у России очень сильная система ПВО. Она не позволит истребителям свободно маневрировать в зоне СВО. Плюс самолеты F-16 должны работать вместе с авиационными комплексами радиообнаружения и наведения НАТО AWACS. Но экс-разведчик отметил, что такую систему Украина не получит никогда в жизни.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

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