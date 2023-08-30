Двое латвийских военных с оружием проникли в Белоруссию через границу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Attila Husejnow; Telegram / Пограничный комитет Беларуси / gpkgovby; 5-tv.ru

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Нарушителей зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Двое вооруженных военных проникли на территорию Белоруссии из Латвии через границу. Об этом сообщил Пограничный комитет первой республики в своем Telegram-канале. Ведомство также опубликовало видео с нарушителями границы.

В сообщении отмечается, что личность военных не раскрыта. Двое мужчин с оружием продвинулись в республику лишь на два метра, после чего приняли решение развернуться обратно в Латвию. Никаких действий они не предпринимали, только прогулялись по окраине страны.

Произошел инцидент на пункте пропуска «Григоровщина» сегодня, 30 августа. Белорусские пограничники уже доложили об этом напрямую латвийской стороне.

В ведомстве обратили внимание на то, что присутствие латвийских силовиков на данной местности провоцируют сохранение напряженности ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный взрыв прогремел на границе Украины и Белоруссии.