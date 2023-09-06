Вытаскивала по слову, по ноте: как Юта написала песню «За жизнь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певице радостно, когда российских военнослужащих воодушевляет ее творчество.

На создание песни «За жизнь» Юту вдохновил ансамбль Александрова. Об этом заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию певицы, на написание песни «За жизнь» ее воодушевила композиция «Вставай страна огромная» в исполнении ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Видео с выступления показал Юте ее единственный сын Анатолий, который поехал вместе с классом смотреть концерт.

«И я это слушаю, как они исполняют, у меня мурашки бегут. Я спрашиваю сына: «Тебе понравилось?». Он говорит: «Очень!». Я уточняю: «А одноклассники как отреагировали?». Он говорит: «Ну, по-разному, кто-то слушал, а кто-то нет». И я думаю: «Отлично, если уже кто-то слушал, значит все хорошо у нас, значит есть шанс!» — поделилась заслуженная артистка РФ.

Через несколько дней после просмотренного концерта певице стало приходить вдохновение на написание этой композиции.

«Песня приходила долго. Есть песни, которые рождаются прямо моментально, а есть песни, которые ты буквально вот вытаскиваешь по слову, по ноте. И когда я зацепила нужное настроение, дальше работа уже покатилась очень быстро», — отметила Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юта шла к званию заслуженной артистки РФ.