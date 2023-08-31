🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: не исключены провокации и конфликты. Влияние Луны будет весьма активным.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 31 августа, последний день лета в Полнолунии. Вы уже знаете, как его проведете? Влияние Луны сегодня настолько сильно, что все положительное и отрицательное в человеке будет усиливаться многократно. Поэтому стоит быть предельно осторожными и хорошенько думать перед тем, как что-то сказать собеседнику. В это же время усиливается и интуиция — доверяйте ей.

♈ Овны

Что произойдет, если мы посчитаем свои благословения, а затем умножим их на десять? Мы даем им возможность многократно увеличиваться. Что происходит, когда мы повторяем историю потери, отвержения, уныния и неудачи? В конечном итоге мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые препятствуют нашему росту и не позволяют проявить себя. Может ли это быть правдой и в вашем случае? Овны, вы подсознательно даете больше власти тому, что вас сковывает. Пришло время начать выдергивать сорняки из вашего сада, один за другим.

Космический совет: начните мыслить позитивно!

♉ Тельцы

Каждый опыт совершенен, Тельцы. Он предназначен для того, чтобы преподать нам важные уроки. Так что не сопротивляйтесь неприглядности и липкости, которые появляются в данный момент. Найдите способ, как превратить свои раны в мудрость.

Космический совет: не принимайте все слишком быстро к сердцу.

♊ Близнецы

Закон причины и следствия всегда действует, верим мы в это или нет. То, что вы пожинаете сейчас, — это плоды вашей любви, доброты и доброжелательности. Близнецы, позвольте себе принимать все происходящее вокруг вас с добрым сердцем. Продолжайте распространять хорошие вибрации, как конфетти.

Космический совет: удача на вашей стороне!

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♋ Раки

«Несовершенство прекрасно, безумие гениально, и лучше быть абсолютно смешной, чем абсолютно скучной». Золотые слова Мэрилин Монро, которые вдохновят вас принять всего себя. Раки, ваша способность проявить себя как самую смелую и яркую версию в любой ситуации, позволит вам вернуть свою судьбу. Если вы сейчас стоите на распутье и готовы совершить прыжок в неизвестность, верьте, что Вселенная подхватит вас, если вы упадете.

Космический совет: не бойтесь рисковать — у вас есть поддержка.

♌ Львы

Все происходит в самый нужный момент. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Позвольте себе совершить этот прыжок веры, Львы. Примите с благодарностью чистый холст, который Вселенная предлагает вам прямо сейчас. Что-то подсказывает нам, что вы готовы раскрасить свою жизнь самыми яркими красками, доступными вам! Энергия Полнолуния принесет с собой лекарство надежды и исцеления. Будьте готовы наблюдать, как чудеса разворачиваются вокруг вас!

Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом — продолжайте мечтать!

♍ Девы

Вы создаете значимое искусство, вдохновляете коллектив и выполняете свою священную миссию. Вот это то, что значит прожить свою лучшую жизнь. Тяжелая работа, которую вы выполняли на протяжении многих лет, позволила вам достичь того, что вы имеете сегодня. Итак, Девы, продолжайте сосредотачиваться на своих больших целях, приняв слово дисциплина в качестве своего главного слова.

Космический совет: продолжайте вдохновлять других, у вас это хорошо получается!

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♎ Весы

Но как справиться с хаосом и конфликтами? Что вы делаете, когда все рушится? Ваша способность идти по жизни с верой и самоотдачей в своем сердце окажется сверхсилой. Помните об этом, Весы. С другой стороны, энергии Полнолуния обещают значительно улучшить ваше финансовое положение. Приготовьтесь получить плоды своего труда, если вы еще этого не сделали. Не забудьте поделиться урожаем с теми, кто был частью вашего путешествия.

Космический совет: все разворачивается для вас самым благоприятным образом!

♏ Скорпионы

Вы динамично следуете призванию своей души, Скорпионы. Вы посвящаете себя тому, что приносит вам радость и позволяет привнести больше легкости и яркости в жизнь. Что касается дел на любовном фронте — Скорпионов ожидает новый роман или новая глава с любимым человеком. На этот раз будьте проще. Сообщите о своих ожиданиях с самого начала.

Космический совет: вас ждут приятные изменения в личной жизни!

♐ Стрельцы

Это именно та неделя, когда можно полностью доверять себе! Верить в то, что у вас есть вся космическая поддержка, необходимая для достижения вашей цели. Помните, Стрельцы, что Вселенная никогда не дает нам того, с чем мы не готовы справиться. Да, и еще одна вещь! Вам не обязательно делать все это самостоятельно. Вы можете попросить присоединиться к вам единомышленников.

Космический совет: полностью доверьтесь своей интуиции.

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♑ Козероги

Куй железо, пока оно горячо. Именно над этими словами Вселенная советует вам подумать сегодня. Гоните прочь нерешительность, Козероги! Не позволяйте каким-либо обстоятельствам мешать вашему прогрессу. Да, и еще одна вещь! Помните о своих личных границах. Отстаивайте их, если кто-то намеревается их нарушить.

Космический совет: действуйте прямо сейчас, не ждите наиболее подходящего момента.

♒ Водолеи

Полнолуние заставляет нас чувствовать себя на пике активности! Не упустите этот шанс, Водолеи! Но не забывайте, что энергию все равно нужно восстанавливать, даже если вы пока не чувствуете усталости. Самый лучший вариант — отправиться на природу.

Космический совет: вы можете свернуть все горы!

♊ Рыбы

Жизнь может быть очень запутанной, и это то, с чем вы начинаете смиряться. Итак, выдохните и отпустите необходимость найти однозначные ответы на все вопросы. Позвольте событиям развернуться естественным образом, Рыбы. Конечно, это не значит, что вы должны пустить все на самотек.

Космический совет: примите то, что предлагает вам судьба.

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