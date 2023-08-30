Полиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы уголовника

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Рецидивист ускользал из рук врачей не один раз.

В Карачаево-Черкесской Республике задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника. Об этом местная полиция сообщила в своем Telegram-канале.

Пациент покинул стены учреждения в поселке Кубрань, куда был помещен для прохождения принудительного лечения, 26 августа. По данным источника 5-tv.ru, у мужчины подтвержден диагноз «шизофрения».

Полицейские задержали его спустя четыре дня. Несколько суток они караулили его около дома в родном поселке Новый Карачай, где его видели очевидцы. Побег был не первым. Ранее он уже убегал из лечебницы. Тогда на поимку потребовалось три дня.

Известно, что он был неоднократно судим. Недавно на его счету появилось новое уголовное дело об изнасиловании 17-летнего подростка. Ранее его привлекали к ответственности за воровство. Детали совершенных им преступлений не раскрываются.

Каким образом рецидивист смог сбежать сквозь решетки на окнах — устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, как жертва смолинского маньяка попала к нему в плен.