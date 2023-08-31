«Копия Гагариной»: Дмитрий Исхаков вывел в свет новую девушку

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Пара пришла на светский вечер в один из московских ресторанов.

Бывший супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков посетил танцевальный бранч, организованный Театром им. А. С. Пушкина и, как сообщает издание Starhit.ru, был на вечере не один, а в компании белокурой спутницы.

По информации издания, новая девушка Дмитрия, которая сопровождала его на вечере, — Ольга Ярошевская. Появившиеся позже фотографии пары вызвали среди поклонников почти однозначную реакцию: Ольгу назвали «копией Гагариной», заметив удивительное сходство блондинки и бывшей жены ее кавалера.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в мае 2020 года, хотя публике казалось, что в их семье идеальные отношения. У бывших супругов есть общая дочь Мия, также они совместно растили сына Полины Андрея.

Ранее 5-tv.ru писал, что предыдущая любовь Дмитрия Исхакова актриса Софья Синицына бросила его в августе этого года.