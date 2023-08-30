Трезв, как стеклышко: что делать, если обвинили в пьянстве на рабочем месте

Яковлева: чтобы доказать, что не пил на работе, нужно пройти освидетельствование

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; Личный архив Валентины Яковлевой; 5-tv.ru

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Можно ли восстановиться на прежней должности после увольнения по такой статье?

Верховный суд России разрешил работодателям увольнять сотрудников за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения без медицинского освидетельствования. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала 5-tv.ru, что делать, если начальство решит вдруг злоупотребить своими полномочиями и уволить по неприглядной статье невинного сотрудника.

Эксперт объясняет, что для начала руководитель должен составить акт, когда это произошло, и зафиксировать случай явки сотрудника на работу в нетрезвом виде. И после уже сотруднику придется доказывать, что он «чист, бел и пушист». Чтобы это сделать, необходимо пройти экспертизу на медицинское освидетельствование.

«Получить документ, который будет иметь гораздо выше силу, чем какие-то акты работодателя», — рассказывает специалист.

При этом нужно еще и учитывать время, потому что алкогольное опьянение имеет тенденцию проходить.

«Если работодатель зафиксировали это в 11 дня, сотрудник поехал в восемь вечера подтверждать отсутствие алкогольного опьянения, это так себе история», — уточняет Яковлева.

Если работодатель окажется не прав, а сотрудник — невиновен и трезв, последнему следует обращаться в суд, а дальше по желанию — потребовать восстановления в должности или изменить формулировку на увольнение по собственному желанию.

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