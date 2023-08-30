«Оказались заложниками»: Клявер назвал причину распада дуэта «Чай вдвоем»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Десять лет назад музыканты оказались в тупиковой ситуации.

Бывший солист «Чая вдвоем» Денис Клявер объяснил, почему дуэт перестал существовать. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Он отметил, что пришел со Стасом Костюшкиным к творческому тупику, поскольку им стало сложно создавать новую музыку вместе. Таким образом знаменитости пришли к решению заняться сольной карьерой.

Клявер затем окончательно обрубил все контакты с Костюшкиным и не общался с ним на протяжении десяти лет. При этом конфликтных ситуаций между ними не возникало.

«Просто десять лет назад мы оказались заложниками одного жанра. Был творческий тупик жанра „Чай вдвоем“. Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костюшкин раскрыл свои «расчетливые схемы» привлечения успеха.