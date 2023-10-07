«Свое счастье понять надо и принять»: как хит Юты стал народным

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Справиться с болью от потери супруга Олега Осипова певице помогло творчество.

Хит Юты «Любимый мой» стал народным. Об этом певица и заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам Юты, справиться с болью от потери супруга Олега Осипова ей помогло творчество.

«Хорошо встряхнул меня заказ федерального телеканала. Телеканал „Россия“ запускал производство нового сериала про казаков, и попросили меня написать песню, и я написала. И это получился хит», — поделилась артистка.

Интересно, что многие россияне уверены, что песня «Любимый мой», которая стала заглавной к сериалу «Пока станица спит», является народной, и мало кто знает, что ее автором и исполнителем является сама Юта.

«Но по молодости гордыня-то прет. И я говорю: „Как? Как нет автора? Я! Я! Мое!“. Потом-то уже понимаешь, что свое счастье понять надо и принять. Поэтому хорошо, что она народная», — считает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, как заслуженная артистка РФ Юта пишет песни.