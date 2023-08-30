Многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com / 007 David Parry

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Мужчина приехал в регион из Иркутской области.

Сегодня, 30 августа, в станице Ладожская мужчина на почве ревности облил серной кислотой свою 21-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшая была доставлена в Усть-Лабинскую центральную больницу, где ей диагностировали химический ожог тела. Медики тут же сообщили о новой пациентке в МВД.

фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый житель Иркутской области. Отпираться мужчина не стал и признался правоохранителям, что на преступление его толкнула ревность.

Сейчас девушке предстоит длительное лечение. По факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Краснодара приговорили к шести годам заключения за поджог военкомата.