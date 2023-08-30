Задержан мужчина, преследовавший погибшую в Каменске-Уральском школьницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Тело ребенка нашли без признаков жизни в лесу. Что произошло?

В Каменске-Уральском Свердловской области полиция задержала мужчину, преследовавшего на велосипеде школьницу, тело которой было найдено в лесу. Выяснилось, что именно этот подозрительный мужчина перед смертью девочки долго ехал за ней.

35-летнего подозреваемый пройдет проверку на полиграфе. В качестве вещественных доказательств у него были изъяты велосипед и одежда, в которую он был одет в день смерти девочки.

Ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Пока нет прямых доказательств его причастности к смерти школьницы, поэтому сейчас он участвует в следственных действиях в качестве свидетеля.

Тело погибшей 16-летней школьницы было найдено в лесу ночью 10 августа. Известно, что за несколько дней до трагедии она отправилась поступать в колледж, но так и не вернулась домой.

Предполагается, что девочка ехала домой одна из Екатеринбурга уже поздним вечером на последней электричке. Дорога от железнодорожной станции до дома идет через лес. По неподтвержденным данным, в своем последнем сообщении школьница просила, чтобы ее «не убивали» и «не насиловали».

По словам отца погибшей, причиной смерти ребенка стало отравление синтетическим препаратом. Он также отрицает возможность самоубийства девочки.

Ранее 5-tv.ru сообщал об исчезновении 16-летней фигуристки в Москве.