«Большое достижение»: что известно о реконструированной подстанции «Пахра»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ее мощность выросла более чем в два раза.

Шесть городских округов, аэропорт Домодедово, дата-центр крупной российской соцсети и институт, который разбарабатывает двигатели для самолетов — все эти объекты питает электричеством подстанция «Пахра» в Подмосковье.

Сегодня она открылась после масштабной реконструкции — ее мощность выросла более чем в два раза. Подстанция стала первым в регионе объектом такого сверхвысокого класса напряжения, которым можно управлять дистанционно.

«Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров, и речь идет не только о сложном оборудовании, но и очень важно — о полностью отечественном ПО для промышленной автоматизации. В целом подобных проектов во всем мире по уровню мощности и надежности не так много, реализовать такие проекты могут только крупнейшие технологические лидеры», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

А в Якутии дали старт строительству «Новоленской ТЭС» — она будет работать на природном газе. И это один из ключевых энергетических проектов не только для региона, но и для всего Дальнего Востока, заявил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

«Проект станции крайне важен для энергоснабдения таких проектов, как Ковыктинское месторождение, Иркутский завод полимеров, Сухой лог, безусловно, Восточный полигон РЖД. Крайне важная транспортная магистраль. <…> Сегодня мы уверенно можем говорить, что энергетика Дальнего Востока переживает эпохальные перемены», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленском районе Якутии состоялась торжественная церемония начала строительства Новоленской теплоэлектростанции. Это позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест, а после сдачи объекта потребуется порядка 500 сотрудников для ее эксплуатации.