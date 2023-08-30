Все возрасты покорны: сколько россиян нашли первую любовь в школе

Фото: www.globallookpress.com / Janie Airey

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Тем не менее, многие опрошенные отметили, что эти отношения не закончились ничем.

По данным социологического опроса, проведенного агентством «Вебер», 72% россиян нашли первую любовь в школе, но только 5% из них удалось сохранить отношения. Об этом сообщает телеканал «360».

Стоит отметить, что 87% опрошенных указали, что их чувства так и остались на стадии влюбленности. И лишь 5% респондентов продолжали встречаться после выпускного, пусть и расстались в итоге. Еще 5% россиян женились тогда и до сих пор живут вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что каждый третий россиянин недоволен увеличением рабочей нагрузки на фоне официальных выходных. По результатам опроса, 63% работников не отдыхают во время официальных праздников, 38% приходится доделывать в эти дни рабочие задачи, а 9% остаются на связи с клиентами.