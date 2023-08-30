Почерневший от горя сын, рыдающая Миронова и «скорая»: похороны Глеба Панфилова

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Народный артист умер в больнице на 90-м году жизни. Сегодня столица простилась с ним.

На Новодевичьем кладбище в Москве хоронят легендарного режиссера Глеба Панфилова. Проводить его в последний путь пришли друзья, близкие, родные и почитатели его картин. Кадрами с места события делится корреспондент 5-tv.ru.

После отпевания в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря гроб с телом кинодеятеля вынесли на кладбище. Проститься с ним пришли режиссер Карен Шахназаров и актриса Мария Миронова, которая разрыдалась с другими гостями, не сдерживая эмоций.

Во время всей панихиды от гроба не отходил единственный сын Панфилова и Инны Чуриковой — Иван Панфилов. Он прятал слезы под темными очками, а рядом с ним всегда был дядя — брат режиссера Никита. В какой-то момент мужчину вывели на свежий воздух под руки, передает KP.RU. От переживаний у него заболело сердце, и пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Простилась с Панфиловым и вдова Александра Солженицына 84-летняя Наталья Дмитриевна. Она отметила, Глеб Анатольевич был «совестливым художником».

После окончания прощания сын Панфилова и Чуриковой поблагодарил собравшихся за поддержку. Он общался с людьми, принимал соболезнования, но было заметно, что держится он с трудом.

Иван похоронил мать в январе. Глеб Панфилов тяжело переживал смерть супруги, с которой прожил почти полвека. 26 августа его не стало. Мужчине было 89 лет. Его могила расположена рядом с могилой Инны Чуриковой.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с панихиды.