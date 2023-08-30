Два бюджетных средства: как удалить чернильное пятно с одежды

Фото: www.globallookpress.com / Lightpoet , via www.imago-images

Читайте нас в: Дзен Новости

Эти методы будут по карману любому россиянину.

Лучшими средствами для удаления чернил с деликатных тканей являются нашатырь и растворитель 646. Об этом изданию NEWS.ru заявила ученый-химик Наталья Юрова.

Для того, чтобы удалить, например, следы шариковой ручки, следует нанести небольшое количество средства и втирать с помощью ватной палочки или диска до полного исчезновения. После этого вещь необходимо постирать.

Растворитель 646 также легко справляется с такими пятнами. Однако это средство нельзя использовать для цветных вещей, поскольку оно может вывести краску из ткани у деликатных предметов гардероба.

Главное преимущество этого растворителя заключается в том, что оно удаляет даже застарелые пятна. Свежие же отметки от ручки можно убрать средством для мытья посуды. Испачканную ткань сначала нужно замыть с ним, а затем постирать.

Ранее 5-tv.ru писал, какой пятновыводитель лучше всех удаляет загрязнения.