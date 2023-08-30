В Индонезии высказались за скорейшее присоединение к БРИКС

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Читайте нас в: Дзен Новости

В стране рассчитывают, что членство в альянсе обеспечит ей ускоренный экономический рост.

Спикер парламента Индонезии Саид Абдулла призвал правительство страны ускорить процесс присоединения к БРИКС. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на индонезийские СМИ.

По мнению Абдуллы, участие в альянсе даст Индонезии ряд преимуществ, в том числе поддержку усилий государства по ведению расчетов в местной валюте.

«Дух БРИКС должен стать новой надеждой Индонезии на увеличение экономического роста, снижение зависимости от доллара США и развитие инвестиций», — заявил спикер.

Он добавил, что членство в БРИКС снизит зависимость Индонезии от ее стратегических партнеров — Китая, Японии и США, в которых наметился экономический спад.

На прошедшем в ЮАР саммите БРИКС было принято решение о расширении альянса: с 1 января 2024 года он пополнится шестью странами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии заявили о приоритетном рассмотрении заявки страны в БРИКС.