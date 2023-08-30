МИД РФ: россияне не пострадали в Габоне на фоне осложнения обстановки

Фото: Reuters / GAETAN M-ANTCHOUWET

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Москва призывает воздержаться от поездок в эту страну.

Граждане России не пострадали в Габоне на фоне накаляющейся обстановки в стране. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, информация была получена от посольства РФ в Либревиле. Пока сведений о пострадавших россиянах не поступало. Тем не менее, Москва просит соотечественников отказаться от поездок в эту африканскую страну.

«В Москве с обеспокоенностью восприняты сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране», — добавила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская сторона продолжит следить за ситуацией. Он выразила надежду на скорейшее урегулирование конфликта в дружественной стране.

Военные Габона захватили власть в стране накануне. Переворот с целью свержения действующего режима они начали после переизбрания на новый срок президента Али Бонго Ондимба. Ночью в столице республики прозвучали выстрелы.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные, пришедшие к власти в Габоне, остановили работу главного порта.