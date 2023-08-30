Внедряются вирусы: в каких случаях ОРВИ особо опасна
Врач Гренадерова: сниженный иммунитет способствует развитию ОРВИ
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Специалист дала рекомендации о том, как не подхватить заболевание.
Врач-терапевт Мария Гренадерова объяснила, как не заболеть гриппом и ОРВИ во время сезонной волны вирусов. Об этом пишет URA.RU.
«Чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку поверхностей, а также увлажнять воздух дома и на работе. Последняя рекомендация связана с тем, что сухой воздух негативно влияет на защитные функции слизистых оболочек дыхательных путей и предрасполагает к внедрению вирусов», — отметила терапевт.
Риск развития ОРВИ значительно повышается при плохом иммунитете. В частности, это имеет отношение к ВИЧ-инфекции, врожденному иммунодефициту и злокачественным образованиям.
Хронический стресс, недосыпы, нехватка калорий и питательных веществ также ослабляют защиту организма. Не менее важно отслеживать и уровень витамина D.
«Поэтому так важно постоянно заботиться о здоровье и корректировать отклонения от нормы», — заключила Гренадерова.
Ранее 5-tv.ru писал, где и когда проще всего заразиться менингитом.