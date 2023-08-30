Адель шокировала фанатов внезапным признанием о личной жизни: будет двое

Фото: www.globallookpress.com / Armando Arorizo

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35-летняя знаменитость скоро будет отмечать большое событие!

На днях одна из поклонниц певицы Адель задала звезде вопрос в сети: как ей назвать пока что не родившегося ребенка. В ответ Адель упомянула, что сама вскоре станет мамой, пишет издание 7Дней.ru.

Аудиторию знаменитости это удивило, ведь артистка ранее не говорила о своей беременности. Подозрения фанатов подогрели слова певицы о том, что она любит размышлять, какое имя подошло бы ее будущему малышу.

Исполнительница призналась, что записывает интересные варианты у себя в телефоне, а больше всего ей нравятся имена Паркер и Спенсер. Удивительнее всего то, что звезда планирует дать ребенку мужское имя, даже если у нее родится девочка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Адель остановила свой концерт, чтобы защитить фаната от охранников.