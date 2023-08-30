Военные, пришедшие к власти в Габоне, остановили работу главного порта

Фото: www.globallookpress.com / David Honl

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Активисты в африканской стране хотят «положить конец» существующему режиму.

В африканском Габоне произошел военный переворот, в ходе которого свергли действующее правительство и уже объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов в стране. А сейчас, как сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на частную компанию Ambrey, остановлена работа главного порта южноафриканской страны в Либревиле.

«Все операции в главном порту страны в Либревиле приостановлены, а власти отказываются давать разрешение на выход судов», — передает СМИ информацию компании.

Военнослужащие, пришедшие к власти в Габоне, заявили также о намерении «положить конец» существующему режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что захватившие власть в Нигере мятежники и их лидер Абдуррахман Тчиани потребовали, чтобы французский посол и военные покинули государство.