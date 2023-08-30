«Нужны жесткие решения»: как Россия отреагирует на ситуацию в Габоне

Политолог Бредихин: РФ нужно принять очень жесткие решения по ситуации в Габоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Honl; личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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На примере центральноафриканской страны Москва может подтвердить статус мирового лидера борьбы с колониализмом.

России необходимо вмешаться в происходящее в Габоне и подтвердить свой статус мирового флагмана антиколониальной борьбы. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Антон Бредихин.

Он отметил, что ситуация в центральноафриканском государстве, где военные восстали против избранного на третий срок президента Али Бонго Ондимбы, — это продолжение жесткой схватки Запада в лице, прежде всего, США и Франции за свои бывшие колонии, которые сейчас уходят в суверенное плавание.

Между тем, отметил Бредихин, Россия тоже имеет немалое влияние в Габоне. В этой стране всегда работали российские военные специалисты, в том числе, сотрудники ЧВК «Вагнер».

«Сейчас нам нужно понять, как действовать, что предпринять: ждать ввода каких-то коллективных сил на территорию Габона или направить туда свой миротворческий контингент или дополнительных советников. Нужно внимательно проанализировать ситуацию и предпринять очень жесткие решения, а не отделываться дипломатическими высказываниями», — заявил Бредихин.

Политолог считает, что Россия может и должна показать свою мощь миру и помочь африканской стране, которой Запад хочет вернуть статус своей колонии.

«Россия, как и Советский Союз, и Российская империя, является флагманом борьбы с колониализмом во всем мире. И на примере Габона мы можем показать это еще раз», — заключил Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Габоне продолжилась череда государственных переворотов в странах Африки. Военные страны объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов прошедших выборов. Победу в них в третий раз одержал действующий президент Али Бонго Ондимба, считающийся ставленником Франции. Военнослужащие заявили о намерении «положить конец» его режиму.