В Москве прощаются к Глебом Панфиловым: эксклюзивные кадры с панихиды
Екатерина Долганова 123 0
В Москве началась прощальная панихида с Глебом Панфиловым
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Прощание с советским и российским режиссером Глебом Панфиловым проходит в эти минуты на Новодевичьем кладбище. Экслюзивные кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.
Отпевание начнется в час дня, после чего проститься с великим режиссером смогут все желающие.
Похоронят его рядом с любимой супругой Инной Чуриковой, которую он пережил всего на несколько месяцев. Глеб Панфилов ушел из жизни 26 августа в возрасте 89 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью.
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