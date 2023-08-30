Сильно изменилась: Седокова раскрыла правду об отказе от алкоголя

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Действительно ли знаменитость поборола зависимость?

Жизнь Анны Седоковой в последнее время нельзя назвать спокойной. Громкая ссора с мужем Янисом Тиммой, падение с лестницы, травма ноги.

Судя по всему, череда негативных событий заставила певицу пересмотреть свое отношение к жизни. Ведь чуть больше месяца назад Седокова, по ее признанию, полностью отказалась от алкоголя, пишет издание dni.ru.

Как заявляет сама звезда, она долго откладывала это решение, однако оно пошло ей на пользу. Исполнительница рассказывала, что стала чувствовать себя лучше, не сопровождая каждый ужин бокалом вина.

По новым фотографиям артистки можно сделать вывод, что отказ от спиртного благоприятно сказался на ее внешности. На недавнем снимке фигура певицы выглядит более подтянутой, чем прежде, а лицо — более молодым.

Однако изменения во внешности певицы смогли убедить не всех. Некоторые обратили внимание на неприятный инцидент на концерте Седоковой.

Несколько недель назад она упала прямо на сцене. Часть фанатов увидела в этом свидетельство того, что звезда до сих пор употребляет алкоголь.

Несмотря на чьи-либо мнения, нельзя не отметить, что артистка в самом деле стала выглядеть лучше. К тому же, в интернете появились слухи о том, что Седокова беременна четвертым ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в борьбе с зависимостью у Седоковой сдали нервы.