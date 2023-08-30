Аэропорт закрыт: в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны

в поезда между Москвой и Псковом добавят дополнительные вагоны по 90 мест

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Соответствующее сообщение было опубликовано Telegram-канале компании.

Федеральная пассажирская компания приняла решение добавить в поезда между Псовом и Москвой дополнительные вагоны. Как рассказали в среду, 30 августа, в пресс-службе компании РЖД, в состав будут включены по два вагона в обоих направлениях.

«Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами», — уточнили в РЖД.

Таким образом, поезда из Пскова в Москву будут ходить с одним купейным и одним плацкартным вагоном, обеспечивающим еще 90 мест. А из столицы в Псков — два плацкартных с дополнительными 100 пассажирскими местами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Пскова из-за атаки украинских беспилотников загорелся ИЛ-76.