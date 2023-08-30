Суд оштрафовал Ровшана Аскерова* за публикацию без плашки иноагента

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Бывший знаток телеигры «Что? Где? Когда?» с прошлого года находится в розыске по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Савеловский суд Москвы оштрафовал экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* на 40 тысяч рублей за публикацию без плашки иноагента. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Аскеров в декабре прошлого года был внесен Минюстом в список иноагентов. До этого он стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма и был объявлен в розыск. В апреле 2022 года в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным следствия, бывший «знаток» опубликовал в соцсети заведомо ложную информацию, порочащую имя маршала СССР Георгия Жукова.

Сам Аскеров в мае прошлого года в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм» заявил, что переехал в Азербайджан и возвращаться в Россию не намерен. Причиной отъезда стало несогласие Аскерова с проводимой на Украине российской спецоперацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских блогеров Майкла Наки* и Руслана Карпука* приговорили к 11 годам колонии за фейки о российской армии.

* — признан в России иноагентом.