Фигуристка Горбачева впервые объяснила свое исчезновение

Фото: Instagram* / alinochka_gorbache

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсменка подтвердила, что вернулась домой.

Пропавшая накануне 16-летняя фигуристка Алина Горбачева вышла на связь впервые после своего загадочного исчезновения и объяснила, что с ней произошло. Подросток рассказала всю правду в своем личном блоге.

По словам подростка, она находится дома. Рядом с ней близкие люди — мама и тренер Софья Федченко. Девочка искренне извиняется за то, что заставила общественность переживать.

Фигуристка Горбачева впервые прокомментировала свое исчезновение. Instagram* / alinochka_gorbache

«Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала она.

Горбачева в заключение призвала не верить СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о ее жизни и исчезновении.

О пропаже девочки в полицию сообщила ее мама 28 августа. Известно, что Алина покинула тренировку, предположительно после ссоры с тренером. После ее личные вещи были обнаружены на Покровской набережной. Поиски Горбачевой продолжались около суток, пока ее не зафиксировали камеры видеонаблюдения в московском кафе.

В одной из интервью Федченко рассказывала, что юная спортсменка проживает с ней. Переезд был вынужденной мерой, чтобы девочка не тратила много времени на дорогу к катку.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.