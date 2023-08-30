Где ты была? Фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Юную фигуристку пришлось задерживать правоохранительным органам.

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева считает, что спортсменка Алина Горбачева, должна сама нести ответственность за свои поступки. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя инцидент с пропажей фигуристки.

«Хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки», — пояснила Медведева.

Тем не менее фигуристка считает, что юная спортсменка все это время находилась под серьезным психологическим давлением из-за жизни в чужом доме с тренером Софьей Федченко.

Медведева недоумевает, как девочка могла одна без ведома родителей и тренера уйти. По словам Евгении, ее родственники в детстве крайне внимательно контролировали ее местонахождение после тренировок

«Меня мама из дома на тренировку, с тренировки за шкирятник — в машину и домой. Постоянно: ты где, ты что, какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а во-вторых, это ребенок», — возмутилась фигуристка.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме.