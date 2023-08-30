Сгорел заживо: как сложилась судьба звезды фильма «Гостья из будущего»

Актер Фомкин погиб в 26 лет, сгорев во время пожара во Владимире

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов , 1984 г.

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Звезде советского кино на момент смерти было всего 26 лет.

Актер Алексей Фомкин стал настоящей звездой еще в детстве, снявшись в культовом фильме «Гостья из будущего». Как жил и умер молодой артист, рассказывает издание KP.RU.

Роль Коли Герасимова в ленте он исполнил в возрасте 16 лет. На дворе тогда стоял, как отмечается, 1985 год.

До этого опыт съемок у молодого актера уже был — он появлялся в киножурнале «Ералаш» и снимался в таких фильмах, как «На своей земле» и «Повод».

Из-за занятости на площадке школьный аттестат Алексей так и не получил: после окончания девяти классов ему выдали справку. Потом — армия и начавшиеся проблемы с алкоголем и даже наркотиками.

По воспоминаниям друзей и коллег, Фомкин был вежливым и скромным человеком, который стеснялся своей популярности. В институт поступить актеру так и не удалось, а из-за этого найти постоянную работу не получалось.

«Он у бабушки своей на шее сидел. С ее пенсии деньги на водку тянул, не работал нигде. Так и жил с ней, пока ее не стало, а потом и вовсе загулял. И вроде даже еще на что-то подсел», — признавалась его соседка Валентина Линник.

Несмотря на проблемы, Алексей пытался наладить личную жизнь. Он женился, переехав во Владимир к родственникам молодой супруги.

Однако судьба звезды трагически оборвалась 24 февраля 1996 года. Во время пожара в квартире друзей, будучи пьяным, он сгорел заживо во сне. Актер похоронен во Владимирской области на кладбище «Улыбышево».

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