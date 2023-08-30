В Москве госпитализирован переводчик фильмов и актер Василий Горчаков

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Предположительно, знаменитость получил травму, находясь в нетрезвом состоянии.

Советский и российский переводчик кино- и видеофильмов, актер и каскадер Василий Горчаков госпитализирован в Москве.

По данным 5-tv.ru, 72-летний мужчина был доставлен в Боткинскую больницу с переломом плеча после того, как упал на улице. При каких именно обстоятельствах это произошло — пока неясно. Не исключено, что мужчина мог быть нетрезв.

Горчаков широко известен как переводчик иностранного кино и переводчик-синхронист. В частности, на Московском международном кинофестивале он работал личным переводчиком для Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда, Мерил Стрип, Джека Николсона, Стивена Сигала и других голливудских знаменитостей. Также он был переводчиком сборной СССР по хоккею.

Наряду с умершим недавно журналистом Леонидом Володарским Горчаков входил в число первых переводчиков «пиратских» видеофильмов в конце 80-х — начале 90-х годов в СССР. В общей сложности перевел более шести тысяч фильмов.

Кроме того, Горчаков известен работами в кино. Дебютировав в 13-летнем возрасте в главной роли в киноповести «Большие и маленькие» (1963), он впоследствии десять лет проработал на «Мосфильме» каскадером и постановщиком трюков. В частности, поставил трюки для таких фильмов, как «Емельян Пугачев», «Али-Баба и сорок разбойников», «Шальная пуля», «Ларец Марии Медичи» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 86-летний телеведущий Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию.