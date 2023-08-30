Военные Габона заявили о роспуске властей и отмене результатов выборов

Фото: www.globallookpress.com /Tsgt Brian Kimball

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Солдаты центральноафриканского государства провозгласили намерение «положить конец» существующему режиму.

Военные Габона объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов в стране. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, военнослужащие центральноафриканского государства заявили о намерении «положить конец» существующему режиму. Также сообщается о стрельбе в столице республики — Либревиле.

До этого стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбрался на новый срок с 64,2% голосов.

В январе 2019 года в стране произошла аналогичная ситуация. Тогда военные Габона захватили государственную радиостанцию и призвали граждан к восстанию против Али Бонго. В тот же день мятежников и их лидера Келли Ондо Обианга арестовали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что захватившие власть в Нигере мятежники и их лидер Абдуррахман Тчиани потребовали, чтобы французский посол и военные покинули государство.