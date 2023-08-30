В Таганроге отмечают 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Город находился под оккупацией около двух лет.

Жители Таганрога отмечают 80-летие полного освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В эти минуты возлагают цветы к воинским захоронениям, а в музеях города открываются тематические выставки.

Таганрог находился под оккупацией около двух лет. После освобождения Ростова в феврале 1943 года Красная армия еще несколько месяцев пыталась взломать здесь оборону противника.

За освобождение сразу несколько дивизий получили звания «Таганрогских». А в Москве при этом был дан большой салют.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Известно, что дело, которое рассматривал суд, состоит из 14 томов.

Там прописаны зверства преступников в отношении мирных граждан. В результате тогда погибли не менее 130 тысяч человек, среди них были и военнослужащие.