Водный апокалипсис вновь накрыл города Приморья

В Приморье выпало более месячной нормы осадков

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Местами уже не разобрать, где проезжая часть, а где — тротуары.

Приморье вновь накрыл водный апокалипсис. Тонут небольшие поселки и крупные города, разрушены дороги и мосты, потоками уносит автомобили и даже дома.

Всего за сутки в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Во Владивостоке пешеходы передвигаются по колено в воде.

Местами уже не разобрать, где проезжая часть, а где — тротуары: все превратилось в один огромный водоем. Затоплены города Уссурийск и Артем.

А почти четыре десятка более мелких населенных пунктов оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения. Там нет ни электричества, ни связи.

Серьезно пострадала инфраструктура нацпарка «Земля леопарда», где живут редкие животные. Маршруты сейчас закрыты, экскурсии отменены — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера передает из зоны бедствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной циклон обрушился на Приморье.