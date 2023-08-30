На исходе: в США задумались о поставках оружия Украине на фоне 45-го транша

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Alan Smith; 5-tv.ru

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В Пентагоне понимают, что бесконечно это продолжаться не может.

Пентагон объявил о выделении Киеву военной помощи на 250 миллионов долларов. Этот транш стал уже 45-м по счету.

Помимо большого количества боеприпасов, новый пакет включает в себя оборудование для разминирования и расчистки препятствий. Именно минные поля стали непреодолимой преградой при контрнаступлении ВСУ.

Всего же с начала президентства Джо Байдена Вашингтон поддержал Киев почти на 50 миллиардов долларов. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала готовиться к новым расходам на Украину.

Выделенных денег хватит до конца сентября, а дальше нужно одобрение Конгресса. При этом даже в Пентагоне понимают, что бесконечно это продолжаться не может - и все более придирчиво подходят к военным поставкам.

В ведомстве заявили, что если помощь Украине будет вредить обороноспособности самих США, оружие оставят на складе. Даже кассетные боеприпасы, на которые делался упор в последнее время, в новый пакет не включили.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван срок начала использования Украиной F-16.