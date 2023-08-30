Виновник задержан: главное о сильнейшем природном пожаре в Геленджике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

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Огнем объята гигантская площадь в 30 гектаров.

В курортном Геленджике вот уже около суток борются с сильнейшим природным пожаром. Сначала вспыхнула сухая трава — ее удалось потушить, однако позже пламя вспыхнуло вновь и перекинулось на лесной массив.

Огнем объята гигантская площадь в 30 гектаров. В тушении участвуют 400 спасателей, спецтехника, авиация, но все пока безуспешно.

В полиции задержали предполагаемого виновника — им оказался местный житель, который поджигал электрокабели, чтобы снять с них изоляцию и потом продать. Обо всем, что известно к этой минуте — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Греция пытается справиться с тремя крупными лесными пожарами — в разных частях страны. С возгоранием пытаются справиться сотни пожарных бригад, но работу осложняет сильный ветер и высокие температуры.