В России объявлен конкурс студенческих работ в память о военкоре Журавлеве

Фото, видео: © РИА Новости; Медиагруппа «Россия сегодня»; 5-tv.ru

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Журналист погиб 40 дней назад в результате обстрела украинских боевиков в зоне СВО.

Конкурс на соискание стипендии имени погибшего в зоне спецоперации военкора РИА Новости Ростислава Журавлева объявила медиагруппа «Россия сегодня».

«Мы приняли решение об учреждении студенческого конкурса работ на соискание стипендии Ростислава Журавлева. Положение о конкурсе разрабатывается. Соискатели должны будут представить серию журналистских материалов. Лучших из них мы будем рады видеть в качестве журналистов РИА Новости и других СМИ нашей медиагруппы», — заявил заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев.

Он отметил, что объявление конкурса приурочено к 40 дню с момента гибели Журавлева, и поблагодарил от имени агентства всех, кто чтит память военкора.

Также Горностаев сообщил, что власти Запорожской области приняли решение присвоить имя Ростислава Журавлева одной из школ Мелитополя, а матери журналиста сегодня будет передана высшая награда региона — орден «За заслуги перед Запорожской областью I степени». На здании самого агентства в память о Журавлеве установят мемориальную доску.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в зоне СВО в результате удара кассетными боеприпасами со стороны украинских боевиков по группе российских журналистов. Находившийся вместе с ним корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков получили ранения. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне спецоперации.