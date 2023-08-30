Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников

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Губернатор Развожаев призвал мирных жителей не паниковать и верить только официальной информации.

Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что на текущий момент нет точной информации о количестве и типе уничтоженных целей. Кроме того, он призвал сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников. Также губернатор подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают контроль обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.