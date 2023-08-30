Лучшие из лучших: в Москве объявили победителей конкурсов «Лидеры возрождения»

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Свои силы в состязаниях попробовали десятки тысяч жителей новых регионов России.

Налаживать мирную жизнь в новых регионах и помогать любимым городам развиваться теперь будут победители — лучших управленцев помог определить конкурс «Лидеры Возрождения».

Свои силы попробовали десятки тысяч жителей из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Финалисты получили гранты по одному миллиону рублей. С новыми, лучшими кадрами России встретился корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.