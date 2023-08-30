В РФ продавцов авто хотят обязать извещать МВД о сделке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Пока что это обязанность покупателей.

В России могут изменить правила регистрации автомобилей. Как выяснили «Известия», общественники предлагают, чтобы при продаже машины бывшие владельцы сообщали об этом в ГИБДД.

Сейчас это обязанность покупателей, которые должны поставить транспортное средство на учет. Но некоторые этого не делают. Например, перекупщики. Они не оформляют на себя авто, чтобы не платить налоги. Более того, если не регистрировать машину, все штрафы будут приходить бывшему владельцу.

Чтобы этого не происходило, продавцам и предлагают сообщать в ГИБДД о сделке.